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Войска ВВО отработали взаимодействие с предприятиями Росрезерва
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Войска ВВО отработали взаимодействие с предприятиями Росрезерва 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в рамках учений в Восточном военном округе (ВВО) проверил организацию взаимодействия между органами управления округа и предприятиями Росрезерва, во вторник сообщает военное ведомство.
"Практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска военного округа железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.
Сотрудники комбината и личный состав бригады материально-технического обеспечения округа успешно отработали практические действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника, тушению пожара на предприятии, повреждению трубопроводов, а также экстренной перекачке топлива на полевые склады в случае стихийного бедствия.
"Кроме того, заместитель главы военного ведомства проверил готовность танкоремонтных предприятий, арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники Забайкальского края к переводу их на режим работы военного времени", — добавили в Минобороны.
Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят в Восточном военном округе с 20 по 25 августа. В учениях задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.
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