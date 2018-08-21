Войска ВВО отработали взаимодействие с предприятиями Росрезерва

"Практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска военного округа железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.

Сотрудники комбината и личный состав бригады материально-технического обеспечения округа успешно отработали практические действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника, тушению пожара на предприятии, повреждению трубопроводов, а также экстренной перекачке топлива на полевые склады в случае стихийного бедствия.

"Кроме того, заместитель главы военного ведомства проверил готовность танкоремонтных предприятий, арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники Забайкальского края к переводу их на режим работы военного времени", — добавили в Минобороны.

Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят в Восточном военном округе с 20 по 25 августа. В учениях задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.