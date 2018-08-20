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В ВВО стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции
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В ВВО стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие, которое продлится до конца текущей недели, проходит на полигонах округа в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.
На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области.
Первый практический этап стартовал на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск в Хабаровске. В ходе учений военнослужащие военной полиции совместно с подразделением противодействия терроризму учебного центра округа отработают блокирование одного из объектов воинской части с дальнейшим задержанием условных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию склада с боеприпасами.
Военные полицейские совместно с представителями других силовых структур при поддержке вертолета Ми-8АМТШ отработают вопросы блокирования здания, захваченного «террористами», и эвакуации мирных граждан.
В Амурской области на одной из железнодорожных станций подразделения военной полиции осуществят охрану района погрузки военной техники, отразят нападение условной диверсионно-разведывательной группы.
В Забайкальском крае на полигоне Цугол военные полицейские отработают охрану колонны автомобильной техники ремонтного подразделения в ходе марша.
В Приморье, в районе острова Русский, в акватории бухты Новик подразделения морской военной полиции впервые отработают порядок досмотра гражданского судна. На 33 причале (г. Владивосток) будет организована выставка современной техники военной полиции.
Учение продлится до конца текущей недели.
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