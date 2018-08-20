В ВВО стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции

Мероприятие, которое продлится до конца текущей недели, проходит на полигонах округа в Бурятии , Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области

На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области.

Первый практический этап стартовал на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск в Хабаровске . В ходе учений военнослужащие военной полиции совместно с подразделением противодействия терроризму учебного центра округа отработают блокирование одного из объектов воинской части с дальнейшим задержанием условных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию склада с боеприпасами.

Военные полицейские совместно с представителями других силовых структур при поддержке вертолета Ми-8АМТШ отработают вопросы блокирования здания, захваченного «террористами», и эвакуации мирных граждан.

В Амурской области на одной из железнодорожных станций подразделения военной полиции осуществят охрану района погрузки военной техники, отразят нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Забайкальском крае на полигоне Цугол военные полицейские отработают охрану колонны автомобильной техники ремонтного подразделения в ходе марша.

В Приморье, в районе острова Русский, в акватории бухты Новик подразделения морской военной полиции впервые отработают порядок досмотра гражданского судна. На 33 причале ( г. Владивосток ) будет организована выставка современной техники военной полиции.

Учение продлится до конца текущей недели.