Военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкальском крае в ходе учения прикрыли наступление мотострелков

Специалисты войск РХБ защиты отработали задачи по аэрозольному противодействию, пенной маскировке и специальной обработке с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ.

На полигоне Цугол в Забайкальском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) по прикрытию мотострелковых подразделений при наступлении на крупное условное незаконное вооруженное формирование.

Военнослужащие провели наземную разведку местности, применив разведывательные химические машины РХМ-4, а также забор грунта для осуществления дозиметрического и химического контроля в районе проведения учения.

В ходе практической части мероприятия специалисты войск РХБ защиты отработали задачи по аэрозольному противодействию, пенной маскировке и специальной обработке с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ.

В свою очередь аэрозольные подразделения, применив дымовые машины ТДА, установили дымовую завесу для прикрытия передвижения техники и личного состава.

При проведении наступления военнослужащие подразделения войск РХБ защиты выполнили мероприятия по контролю за РХБ обстановкой.