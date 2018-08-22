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В Забайкальском крае военнослужащие подразделения войск РХБ защиты приступили к проведению химической разведки местности в рамках проверки боевой готовности
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В Забайкальском крае военнослужащие подразделения войск РХБ защиты приступили к проведению химической разведки местности в рамках проверки боевой готовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе практической части мероприятий проверки боевой готовности специалисты войск РХБ защиты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, организации полевого парка техники с отработкой задач по их маскировке.
Военнослужащие подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне Цугол приступили к обустройству полевого лагеря и проведению РХБ разведки в районе предполагаемого выполнения учебно-боевых задач.
В ходе практической части мероприятий проверки боевой готовности специалисты войск РХБ защиты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, организации полевого парка техники с отработкой задач по их маскировке.
Военнослужащие также приступили к проведению химической разведки с использованием специальных машин РХМ, контролю за радиационно-биологической обстановкой, взятию проб грунта в районе предполагаемого выполнения учебно-боевых задач.
Особое внимание уделено организации командного пункта, обеспечению подразделений устойчивой защищенной связью, а также взаимодействию с другими подразделениями.
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