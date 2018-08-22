В Забайкальском крае военнослужащие подразделения войск РХБ защиты приступили к проведению химической разведки местности в рамках проверки боевой готовности

В ходе практической части мероприятий проверки боевой готовности специалисты войск РХБ защиты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, организации полевого парка техники с отработкой задач по их маскировке.

Военнослужащие подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , на полигоне Цугол приступили к обустройству полевого лагеря и проведению РХБ разведки в районе предполагаемого выполнения учебно-боевых задач.

В ходе практической части мероприятий проверки боевой готовности специалисты войск РХБ защиты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, организации полевого парка техники с отработкой задач по их маскировке.

Военнослужащие также приступили к проведению химической разведки с использованием специальных машин РХМ, контролю за радиационно-биологической обстановкой, взятию проб грунта в районе предполагаемого выполнения учебно-боевых задач.

Особое внимание уделено организации командного пункта, обеспечению подразделений устойчивой защищенной связью, а также взаимодействию с другими подразделениями.