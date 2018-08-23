В РВСН к специальному учению сил и средств подсистмы ЕСВОП было привлечено более 1700 военнослужащих

В рамках него с подразделениями РХБ защиты отработаны практические занятия по выполнению задач при авариях и диверсиях на радиационно опасных объектах.

Сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено специальное учение сил и средств подсистемы ЕСВОП.

На учение звеньев подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий (ЕСВОП) были привлечены пункты управления ракетных объединений и соединений от Тверской до Иркутской областей, полигонов, отдельных частей РВСН, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

К учениям были привлечены более 1700 военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления было развернуто около 130 постов РХБ наблюдения.

В рамках этого учения отработаны практические занятия по тактико-специальной подготовке с подразделениями РХБ защиты по выполнению задач при авариях и диверсиях на радиационно–опасных объектах.

Особенностью проведения тренировки являлось отработка выполнения маневренных действий подразделений РХБ защиты в полевых (назначенных) районах с организацией всестороннего обеспечения и выполннием задач по предназначению в районах специальной обработки.

При отработке задач было получено и обработано более 350 формализованных и свыше 80 текстовых донесений (телеграмм).

Тренировка стала контрольным мероприятием по оценке уровня подготовки сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН и пунктов управления в 2018 году.