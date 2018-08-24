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На Урале специалисты войск РХБ защиты приняли участие в учении в рамках внезапной проверки
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На Урале специалисты войск РХБ защиты приняли участие в учении в рамках внезапной проверки 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью новейших комплексов термодымовой аппаратуры военнослужащие поставили маскирующие аэрозольные завесы над военными объектами, скрыв их от средств разведки условного противника.
Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа отработали маскировку военной техники, командных пунктов от ракетно-авиационных ударов «противника» на учении под Екатеринбургом. Маневры проводятся в рамках внезапной комплексной проверки войск (сил) Центрального военного округа.
С помощью новейших комплексов термодымовой аппаратуры ТДА-3 военнослужащие поставили маскирующие аэрозольные завесы над военными объектами, скрыв их от средств визуальной и радиолокационной разведки условного противника. Также в ходе учения отрабатывались вопросы по обнаружению «зараженных» участков местности. Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ отработали вопросы по дегазации и деактивации боевой техники, попавшей в зону заражения.
Всего в маневрах было задействовано более 500 военнослужащих личного состава и более 90 единиц специальной техники.
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