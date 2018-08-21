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Бригада РХБ защиты, дислоцированная на Урале, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности
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Бригада РХБ защиты, дислоцированная на Урале, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения РХБ защиты совершили марш в назначенный район, в ходе которого отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.
Бригада радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированная в Свердловской области, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил) Центрального военного округа (ЦВО).
Подразделения РХБ защиты совершили марш в назначенный район, в ходе которого отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.
В ходе проверки с военнослужащими проведут ряд специальных учений по разведке РХБ обстановки, постановке аэрозольных завес для маскировки позиций собственных войск (сил) от ракетно-авиационных ударов «противника», специальной обработке техники и вооружения в зоне условного заражения. При выполнении учебных задач будут задействованы современные средства, стоящие на вооружении войск РХБ защиты, в частности, машины радиационной, химической разведки РХМ-6 и термодымовая аппаратура ТДА-3.
В проверке, которая завершится 25 августа, принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной техники.
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