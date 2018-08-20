В Хабаровском крае оборудован специальный полигон для занятий специалистов РЭБ мотострелкового соединении ВВО

Полигон разработан офицерами штаба объединения на основе возможностей применения подразделений радиоэлектронной борьбы и анализе опыта современных военных конфликтов.

На полигоне в Хабаровском крае оборудован специальный участок для занятий специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединении Восточного военного округа.

Специальный полигон разработан офицерами штаба объединения на основе возможностей применения подразделений РЭБ и анализе опыта современных военных конфликтов. Участок оборудован необходимыми мобильными имитаторами бронированной техники для ведения радиоэлектронной разведки, замаскированными позициями для техники и местами для выполнения нормативов по развертыванию станций и комплексов.

Подразделения уже приступили к занятиям на специальном полигоне. Особое внимание уделяется прикрытию важных объектов от условных радиоуправляемых снарядов и мин, а также налета беспилотных летательных аппаратов, которые имитируют промышленные дроны.

Занятия проводятся в ходе полевого выхода со специалистами РЭБ объединения ВВО. В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих.