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Мотострелков в Туве и Хабаровском крае подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности
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Ребенок умер в запертой матерью машине

Мотострелков в Туве и Хабаровском крае подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. мотострелков в Хабаровском крае и отдельную горную мотострелковую бригаду в Туве подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального и Восточного военных округов, ВДВ и авиации, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе мероприятия в заданные районы будет выведено около 3 тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в частности танковые подразделения на Т-72Б3, мотострелковые на БМП-2, подразделения обеспечения, связи, военные медики", — рассказали в ведомстве.
Военные отработают задачи скрытного совершения марша, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных беспилотников условного противника. Также мотострелки потренируются бороться с диверсионно-разведывательными группами, преодолеют условно зараженные участки местности.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о начавшейся в понедельник по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина внезапной проверке боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации. Она продлится до 25 августа.
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