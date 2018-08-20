Мотострелков в Туве и Хабаровском крае подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности

"В ходе мероприятия в заданные районы будет выведено около 3 тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в частности танковые подразделения на Т-72Б3, мотострелковые на БМП-2, подразделения обеспечения, связи, военные медики", — рассказали в ведомстве.

Военные отработают задачи скрытного совершения марша, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных беспилотников условного противника. Также мотострелки потренируются бороться с диверсионно-разведывательными группами, преодолеют условно зараженные участки местности.