От «Кинжала» до «Торнадо»: главные новинки динамического показа «Армии-2018»

Телеканал «Звезда» рассказывает о премьерах динамического показа военно-технического форума «Армия-2018», который проходит с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».

Множество новинок оборонно-промышленного комплекса России будет представлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Причем некоторые можно будет увидеть не только на стендах производителей, но и в действии. О том, какое вооружение и боевую технику покажут в действии на форуме — читайте в нашей подборке.

Железный марш

Программа динамического показа на форуме «Армия-2018» включает в себя демонстрацию возможностей новейших российских танков. В этом году в показе задействуют танки Т-90А «Прорыв» и Т-72Б3, которые будут участвовать в розыгрыше тактического эпизода «Действие головной походной заставы», а также «реактивные» танки Т-80БВМ, которые отработают действия в составе первого эшелона рейдового отряда.

Т-80БВМ оснащен двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Автомат заряжания гладкоствольной пушки этого танка доработан для применения подкалиберных снарядов «Свинец». Т-80БВМ получил многоканальный прицел наводчика-оператора «Сосна-У» и модернизированный комплекс активной защиты «Арена-М».

Модернизация танка до версии Т-72Б3 позволила довести его параметры до уровня Т-90А. На прошедших IV Армейских международных играх АрМИ-2018, в ходе состязаний «Танкового биатлона», на Т-72Б3 российскими экипажами было установлено несколько рекордов скорости.

Боги войны

Боевую мощь российской артиллерии на динамическом показе будут представлять несколько образцов вооружений. Среди них — пара новинок, это реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» и самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ». «Торнадо-Г» является дальнейшим развитием отечественной РСЗО «Град». Модернизированная установка получила более совершенную систему управления огнем, сопряженную со спутниковой навигацией и баллистическим компьютером. Такая компоновка позволяет наводить систему на координаты цели в автоматическом режиме.

САУ «Мста-СМ» — российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Эта модификация самоходки имеет увеличенные скорострельность и дальность боя. «Мста-СМ» может стрелять корректируемыми снарядами «Краснополь», которые применялись в Сирии для уничтожения террористов.

Демонстрация возможностей артиллерийских систем будет проводиться как днем, так и ночью.

Быстрее сверхзвука

Новинками авиационного показа на форуме «Армия-2018» станут полеты новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 и высотных всепогодных перехватчиков МиГ-31, вооруженных гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Боевые возможности «Кинжала» позволяют ему гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тысяч километров ядерные и обычные боевые заряды. Об этом сообщал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в марте.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Самолеты разработаны ОКБ имени Сухого в рамках проекта ПАК ФА. В июне стало известно, что Минобороны России подписало первый контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в строевые части Воздушно-космических сил.

Летающая парта

Еще одной премьерой авиационного кластера на форуме «Армия-2018» станет показ маневренных возможностей новейшего российского учебно-тренировочного самолета Як-152. Он предназначен для первоначального обучения в летных школах и на первых курсах военных училищ.

Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева. На нем установлен 12-цилиндровый дизельный двигатель со взлетной мощностью 500 лошадиных сил. Информационно-управляющее поле кабины Як-152 полностью унифицировано с российским учебно-боевым самолетом Як-130.

Боевой багги

Входе демонстрационного показа автомобильной техники российских Вооруженных Сил на форуме «Армия-2018», публике будет представлена сверхлегкая ударная машина «Эскадрон». Она предназначена для использования разведывательно-диверсионными подразделениями Воздушно-десантных войск.

«Эскадрон» способен развивать скорость до 150 километров в час. В зависимости от характера выполняемых боевых задач ударная машина может быть вооружена крупнокалиберным пулеметом «Корд» или противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Ранее, на форуме «Армия-2017» был продемонстрирован автомобиль повышенной проходимости «Багги», вооруженный 7,62 мм авиационным пулеметом ГШГ.

Страшный сон террориста

Демонстрационный показ стрелкового оружия на МВТФ «Армия-2018» включает в себя несколько десятков образцов. И впервые на форуме будет показан в действии 12,7 мм штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Он был разработан по заказу российских спецслужб и предназначен для ведения специальных боевых операций в условиях плотной городской застройки.

Главное свойство ШАК-12 — из него можно гарантированно нейтрализовать противника, даже одетого в бронежилет самого высокого класса защиты. Даже если пуля не пробьет бронезащиту, то в любом случае удар будет такой силы, что не выдержат внутренние органы.

Организаторы форума просят учитывать, что в демонстрационной программе возможны изменения. Актуальную информацию о демонстрационной программе можно узнать на сайте МВТФ «Армия-2018».