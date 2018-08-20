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Адмирал рассказал, чем компенсировать отказ от постройки вертолетоносцев
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Адмирал рассказал, чем компенсировать отказ от постройки вертолетоносцев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вертолетоносцы могут быть полностью компенсированы имеющимся вооружением РФ, если будет принято решение об отмене их строительства, то это пойдет на пользу российской промышленности и вооруженным силам, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.
Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев.
"Если строительство вертолетоносцев отменят, то это пойдет на пользу промышленности России и развитию вооруженных сил. Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолетоносцы могут быть полностью им компенсированы. Решение об отмене строительства вертолетоносцев правильное и своевременное", — заявил Валуев в понедельник РИА Новости.
Как отметил адмирал, в России разрабатываются и применяются комплексы защитного характера, в то время как вертолетоносцы предназначены для наступления.
"Вертолеты применительно к противнику особой потребности в наших вооруженных силах не находят", — добавил адмирал.
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