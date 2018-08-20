«Рособоронэкспорт» представляет главные новинки года на «Армии-2018»

«Рособоронэкспорт» представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонной промышленности на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке «Патриот». Всего в этом году спецэкспортер продемонстрирует на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники.

Как отметил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев , в текущем году Россия продолжила укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. «Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов. В него вошли 6 новых стран — наших партнеров. В ходе „Армии-2018“ рассчитываем значительно увеличить потенциал компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок», — заявил он.

Форум «Армия» каждый представляет новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. Этот год по традиции не обойдется без дебютов: по сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1».

Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения «Викинг», «Тор-Э2» и боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С». Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей «Истра-Е». Как считают в «Рособоронэкспорте», интерес вызовут и такие бестселлеры противовоздушной обороны, как ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1».

Представителей зарубежных военно-морских сил заинтересуют следующие новинки: малые ракетные корабли проекта 22800Э «Каракурт-Э» и проекта 21635 «Сарсар», катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э «Ламантин».

Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5.

Совместно с Минобороны РФ «Рособоронэкспорт» оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130.

На форуме пройдут и показы таких популярных российских образцов вооружения и военной техники, как ПТРК семейства «Корнет», автоматы Калашникова, ОТРК «Искандер-Э», БМПТ «Терминатор» и многих других.

«Форум «Армия» по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран. Кстати, в 2018 году на «Армии» станем свидетелями настоящего «африканского прорыва». Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары», — добавил Александр Михеев.

«Рост количества стран, сотрудничающих с «Рособоронэкспортом», а также увеличение финансовых показателей компании происходит на фоне жесткой конкурентной борьбы. Компания не раз отмечала явное наличие в ней элементов недобросовестной конкуренции», — отмечают в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Большинство наших партнеров видят и понимают свою выгоду от сотрудничества с «Рособоронэкспортом». Это показывает их готовность отстаивать собственный суверенитет. Мы при всесторонней поддержке политического руководства Российской Федерации, государственных финансовых структур принимаем действенные меры по нейтрализации нерыночных попыток воздействовать на наши бизнес-процессы. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, — это вмешательство во внутренние дела государств», — заявил Александр Михеев.

На «Армии» в этом году впервые состоится форум «Неделя национальной безопасности». В его рамках «Рособоронэкспорт» проведет презентации и переговоры по решениям по противодействию терроризму, комплексным системам охраны границ и особо важных объектов. Эти современные продукты способны успешно противостоять высокоточному оружию, беспилотным летательным аппаратам, а также стелс-технологиям.