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Российские авиакомпании начали регистрировать иностранные самолеты в РФ
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Российские авиакомпании начали регистрировать иностранные самолеты в РФ 

Российская Газета 29 минут назад
Российские авиавласти вплотную занялись вопросом перевода самолетов российских авиакомпаний в отечественный реестр самолетов.
Большая часть из судов наших перевозчиков в лизинге, в том числе и у иностранных компаний, а именно самолеты иностранного производства. Их регистрировали в офшорах. Факт регистрации в реестре является важным моментом для международного права. И хотя наши самолеты летают с российским флагом на борту, но из-за регистрации в офшорах они не считаются территорией России. Они считаются территорией той страны, в реестр самолетов которой они внесены. То есть если борт внесен в реестр Бермудов, он считается территорией этой страны. И если власти другого государства захотят подняться на борт этого судна, то запрашивать разрешение на это (при необходимости) они будут у Бермудов, поясняют эксперты.
Однако регистрация в отечественном реестре судов создает ряд проблем для наших авиакомпаний по аренде самолетов. Частный случай изложен в письме Российской ассоциации экслуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на имя главы Минтранса Евгения Дитриха.
В Минтрансе подтвердили факт получения письма. О необходимости обязать отечественные авиакомпании зарегистрировать все воздушные суда в России, «РГ» писала в феврале.
По данным на начало 2018 года ведущие российские авиакомпании (их 15) эксплуатировали 644 воздушных судна, из них только 12 находились в собственности перевозчиков, остальные — в лизинге.
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