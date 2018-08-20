Российские авиакомпании начали регистрировать иностранные самолеты в РФ

Российские авиавласти вплотную занялись вопросом перевода самолетов российских авиакомпаний в отечественный реестр самолетов.

Большая часть из судов наших перевозчиков в лизинге, в том числе и у иностранных компаний, а именно самолеты иностранного производства. Их регистрировали в офшорах. Факт регистрации в реестре является важным моментом для международного права. И хотя наши самолеты летают с российским флагом на борту, но из-за регистрации в офшорах они не считаются территорией России . Они считаются территорией той страны, в реестр самолетов которой они внесены. То есть если борт внесен в реестр Бермудов, он считается территорией этой страны. И если власти другого государства захотят подняться на борт этого судна, то запрашивать разрешение на это (при необходимости) они будут у Бермудов, поясняют эксперты.

Евгения Дитриха. Однако регистрация в отечественном реестре судов создает ряд проблем для наших авиакомпаний по аренде самолетов. Частный случай изложен в письме Российской ассоциации экслуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на имя главы Минтранса

В Минтрансе подтвердили факт получения письма. О необходимости обязать отечественные авиакомпании зарегистрировать все воздушные суда в России, «РГ» писала в феврале.

По данным на начало 2018 года ведущие российские авиакомпании (их 15) эксплуатировали 644 воздушных судна, из них только 12 находились в собственности перевозчиков, остальные — в лизинге.