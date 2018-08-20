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Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
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Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая авиационная ракета «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД, возможно, будет установлена и на российском истребителе пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров завода «Дукс» (производитель) Юрий Клишин.
"Возможно, и для ПАК ФА (Су-57). Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках", — сказал Клишин.
По его словам, сейчас ракетой РВВ МД вооружены самолеты МиГ-35, МиГ-29, МиГ-25, Су —35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25, Як-130.
Авиационная ракета РВВ МД класса «воздух-воздух» способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска — 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса — 106 килограммов, длина — 2,92 метра.
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