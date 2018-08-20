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Су-57 запланировали оснастить ракетой РВВ МД
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Су-57 запланировали оснастить ракетой РВВ МД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новейшая авиационная ракета «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД, возможно, будет применяться на истребителе пятого поколения Су-57, сообщил председатель совета директоров завода «Дукс» (производитель ракеты) Юрий Клишин.
«Возможно, и для ПАК ФА (Су-57). Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках», — передает РИА «Новости» слова Клишина.
В данный момент ракетой РВВ МД оснащены МиГ-35, МиГ-29, МиГ-25, Су -35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25 и Як-130. Тем временем директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил о планах завершить поставку истребителей Су-35 в Китай до конца года. Кроме того, говоря о сроках исполнения контракта с Китаем на системы С-400, он отметил, что Россия работает в утвержденном графике по поставкам самих установок, и по ракетам, и по вспомогательному оборудованию.
«Контракт поэтапный, мы все сделаем вовремя в рамках наших договоренностей и установленных сроков реализации», — заявил Шугаев. В марте 2013 года китайские СМИ сообщали, что Россия и Китай подписали рамочное соглашение о поставках самолетов Су-35. Ранее СМИ сообщали о подготовке соглашения с Китаем на поставку 48 многофункциональных истребителей.
Как сообщал в конце октября производитель, российские истребители Су-35, предназначенные для поставки на экспорт, будут оснащаться комплектами бортовой электроники, включающими локаторы, систему управления, а также новые комплексы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, в конце 2016 года источник сообщил, что Россия поставит Китаю первые четыре истребителя Су-35 до 25 декабря.
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