Су-57 запланировали оснастить ракетой РВВ МД

Новейшая авиационная ракета «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД, возможно, будет применяться на истребителе пятого поколения Су-57, сообщил председатель совета директоров завода «Дукс» (производитель ракеты) Юрий Клишин.

«Возможно, и для ПАК ФА (Су-57). Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках», — передает РИА «Новости» слова Клишина.

«Контракт поэтапный, мы все сделаем вовремя в рамках наших договоренностей и установленных сроков реализации», — заявил Шугаев. В марте 2013 года китайские СМИ сообщали, что Россия и Китай подписали рамочное соглашение о поставках самолетов Су-35. Ранее СМИ сообщали о подготовке соглашения с Китаем на поставку 48 многофункциональных истребителей.

Как сообщал в конце октября производитель, российские истребители Су-35, предназначенные для поставки на экспорт, будут оснащаться комплектами бортовой электроники, включающими локаторы, систему управления, а также новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в конце 2016 года источник сообщил, что Россия поставит Китаю первые четыре истребителя Су-35 до 25 декабря.