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Новейшую авиаракету РВВ МД представят на «Армии-2018»
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Новейшую авиаракету РВВ МД представят на «Армии-2018» 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Завод «Дукс» представит готовую к экспорту новейшую авиационную ракету «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД на выставке «Армия-2018», сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров предприятия Юрий Клишин.
Выставка пройдет в подмосковном парке «Патриот» 21-26 августа.
"На выставке «Армия-2018» мы показываем свою основную продукцию — управляемую ракету «воздух-воздух» РВВ МД, которая недавно пришла на смену ракете Р-73 и запланирована к экспорту во многие страны. Характеристики ракеты лучше, чем у предшественницы. Ее появление востребовано и ожидаемо", — сказал Клишин.
Он подчеркнул, что на выставке «Дукс» будет и предлагать потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты.
"То есть полный спектр вопросов, которыми традиционно интересуются потенциальные покупатели подобного вооружения", — сказал Клишин.
Авиационная ракета РВВ МД класса «воздух-воздух» способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска — 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса — 106 килограммов, длина — 2,92 метра.
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