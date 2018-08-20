Новейшую авиаракету РВВ МД представят на «Армии-2018»

МОСКВА , 20 авг — РИА Новости Сергей Сафронов . Завод «Дукс» представит готовую к экспорту новейшую авиационную ракету «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД на выставке «Армия-2018», сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров предприятия Юрий Клишин.

Выставка пройдет в подмосковном парке «Патриот» 21-26 августа.

"На выставке «Армия-2018» мы показываем свою основную продукцию — управляемую ракету «воздух-воздух» РВВ МД, которая недавно пришла на смену ракете Р-73 и запланирована к экспорту во многие страны. Характеристики ракеты лучше, чем у предшественницы. Ее появление востребовано и ожидаемо", — сказал Клишин.

Он подчеркнул, что на выставке «Дукс» будет и предлагать потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты.

"То есть полный спектр вопросов, которыми традиционно интересуются потенциальные покупатели подобного вооружения", — сказал Клишин.

Авиационная ракета РВВ МД класса «воздух-воздух» способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска — 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса — 106 килограммов, длина — 2,92 метра.