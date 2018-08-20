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СМИ: первый полет индийского истребителя пятого поколения запланирован на 2032 год
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СМИ: первый полет индийского истребителя пятого поколения запланирован на 2032 год 

ТАСС 40 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения полностью индийской разработки AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) совершит первый полет в 2032 году. Как сообщает в понедельник газета The Hindu, разработка нового самолета, который будет использовать технологии радиолокационной малозаметности «стелс», уже идет полным ходом.
По данным издания, ссылающегося на источник в оборонной промышленности, сначала на самолет установят два двигателя американской компании «General electric», которые потом заменят на индийские.
"Первоначально самолет взлетит с двумя двигателями GE-414. Как только мы разработаем наш собственный двигатель, он сможет заменить этот двигатель. Мы ожидаем первый полет в 2032 году", — приводит газета слова источника.
Собеседник газеты отметил, что новый индийский истребитель будет использовать геометрическую технологию малозаметности, при которой обеспечивается отражение волн в сторону от РЛС. При его разработке будет учитываться опыт создания легкого индийского истребителя «Теджас» и другие наработки. По словам источника, ВВС страны уже выделили землю для Индийской организации оборонных исследований и разработок для работы над проектом.
Индийская программа создания истребителя пятого поколения AMCA стартовала в 2008 году. Предполагалось, что он заменит в ВВС Индии целый ряд самолетов. В СМИ ранее сообщалось, что первый полет AMCA намечен на 2023-2024 годы, однако потом появилась информация, что проект заморожен.
При этом, как сообщил в воскресенье президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, Индия продолжает и работы над совместным с Россией проектом истребителя пятого поколения FGFA. Он разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.
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