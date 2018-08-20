Индия проведет первый полет истребителя пятого поколения в 2032 году

НЬЮ-ДЕЛИ , 20 авг — РИА Новости . Новейший истребитель пятого поколения индийской разработки AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) с технологией «стелс» совершит свой первый полет в 2032 году, пишет в понедельник газета Hindu со ссылкой на источник в оборонном комплексе страны.

"Истребитель AMCA будет задействовать геометрическую технологию «стелс». Первоначально он будет оснащен двумя двигателями General Electric GE-414. Как только мы разработаем собственные двигатели, то произведем замену. Мы рассчитываем, что первый полет состоится в 2032 году", — информировал собеседник издания.

Он отметил, что при внедрении технологии малозаметности Индия будет учитывать опыт создания легкого истребителя Tejas. Работа по проекту AMCA, по словам источника, «движется полным ходом». «ВВС Индии уже выделили территорию Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, входит в состав Минобороны страны) для возведения мощностей, необходимых для создания нового самолета», — добавил источник.