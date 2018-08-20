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ОАЭ хотят купить ракеты российско-индийские ракеты «Брамос»
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ОАЭ хотят купить ракеты российско-индийские ракеты «Брамос» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты хотят купить российско-индийские ракеты «Брамос», но решение об экспорте будет приниматься РФ и Индией только после поступления твердой заявки, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
"Сейчас действительно на повестке стоит вопрос о поставках продукции этой компании третьим странам, поэтому как только будет твердая заявка на покупку этих ракет, мы будем принимать совместное решение. Среди потенциальных клиентов ОАЭ тоже есть, но сказать, что сегодня что-то реализуется — не могу, так как заявки твердой нет", — сказал Шугаев.
Он отметил, что у России немало направлений диалога в сфере военно-технического сотрудничества с ОАЭ. «На сегодняшний день по всем направлениям идет переговорный процесс. Это касается авиации и сухопутных вооружений», — заявил Шугаев.
"БраМос" (BrahMos) — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего отделяется. Высота полета может достигать 15 километров, а максимально низкая высота — до 10 метров. Ракета несет обычную боеголовку весом от 200 до 300 килограммов. Имеет одинаковую конфигурацию для наземных, надводных и подводных пусковых установок (носителей).
Ракета производится созданным в 1998 году совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, названным в честь рек Брахмапутра и Москва. Предприятие основано DRDO и российским «НПО Машиностроения».
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