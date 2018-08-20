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Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2018»
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Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2018» 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества.
Китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в России.
Тренировки пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября.
Учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности.
Сообщается, что в учениях примут участие более 3 тысяч китайских военнослужащих, передает «Инфореактор».
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