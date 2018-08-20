Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2018»

Учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества.

Китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в России

Тренировки пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября.

Учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности.

Сообщается, что в учениях примут участие более 3 тысяч китайских военнослужащих, передает «Инфореактор».