Боевые учения военных вертолетов: репортаж от лица стрелка и пилота

Пожалуй, ни одна другая публикация в моем блоге не вызывала у меня столько вопросов. Может быть вообще не публиковать?

Большое число читателей из самых разных стран и масса мнений на тему политики обещали жаркие дискуссии. Я ожидал всплеск теорий заговора и обвинений меня в работе на все разведки мира. И все же, вы читаете этот отчет. Просто я решил, что нормальные люди получат удовольствие от прекрасных фотографий боевых машин и не без интереса увидят, чем живут военно-воздушные силы России

А те, кто без глупостей и фантазий жить не может — на тех мы не будем тратить наше с вами время. Пусть думают, что хотят. Мы с вами отправляемся на одну из баз ВВС России на юге Урала, где расположена вертолетная эскадрилья, в зоне ответственности которой поиск и спасение, поддержка ВКС и даже охрана части государственной границы с близлежащим Казахстаном

Для меня, как человека прослужившего на базе ВВС почти три года воинской службы, такая поездка это настоящий подарок судьбы. Все, что я здесь увидел, было мне близко, понятно и я ощущал себя как дома. Словно опытный старослужащий, едва мы пересекли тщательно охраняемый КПП с двумя рядами ворот, я отметил для себя, что там столовая, тут начальство (где лучше с нечищенными ботинками не появляться), а вот там плац для построений. Конечно же, сейчас все это ко мне не относится. Но память человеческая — удивительная штуковина, все всплыло из прошлого, словно было вчера, а не почти 20 лет назад.

В настоящее время здесь базируются исключительно вертолеты МИ-8, но в самом ближайшем будущем арсенал пополнится новыми МИ-24 и КА-52. Южный Урал, к счастью, не является зоной боевых действий, поэтому, как мне показалось, здесь куда спокойнее служба, чем на Северном Кавказе. Под спокойствием я подразумеваю не возможность экипажам и обслуживающему персоналу расслабиться, а скорее отсутствие немедленной опасности.

Гуляю среди стройных рядов боевых машин и прямо дух захватывает. Настальгия по армейской службе. Надо же, когда служил — мечтал о скорейшем окончании положенных трех лет, а став гражданским лицом — опять скучаю по былому.

Хочется подчеркнуть, что работа на базе идет в обычном ритме. Техники как обычно готовят машины к учениям, летчики изучают полетную документацию, заправщики катаются туда-сюда и заправляют прожорливых до керосина красавцев. Это не показательные вылеты и не спектакль для зевек.

Несколько технических моментов: такой вот, сравнительно небольшой вертолет МИ-8 расходует порядка 800 литров топлива за час полета и еще это один из самых распространенных в мире вертолетов, представленный почти в ста (!) странах мира, от России до Намибии и от Сирии до Филиппин

Всего на сегодня выпущено более 12 тысяч подобных машин. Он имеет два двигателя, общей мощностью около 4000 лошадинных сил, поднимает на борт до 6 тонн груза и военнослужащих, развивает скорость в 250 км/ч и способен без дозаправки (при наличии дополнительных баков) пролететь более 1000 километров.

Кайфую, понимаете ли —

Сегодня нам разрешили принять участия в типовых учениях, включающих тренировочные полеты и стрельбы как ракетами, так и крупнокалиберными пулеметами.

Мы проведем в воздухе порядка четырех часов, сменим несколько вертолетов, покроем почти 700 километров над Свердловской, Курганской и Челябинским областям России и ближе к вечеру вернемся на аэродром базирования.

На наших глазах вертолеты будут готовиться к вылету и приводиться в боевое состояние —

Это везут ящики с ракетами. Обычные кумулятивные неуправляемые ракеты С-8 с дальностью поражения цели до 3 километров и весом в 11 килограммов. Ракета расчитана в первую очередь на поражение живой силы противника и незначительных целей. Ракета не возьмет танк, или бункер.

Пока одна команда заряжает пулеметы и ракеты в блоках, другая занимается заправкой горючим и электрозарядкой —

Собственно, упоминавшиеся выше ракеты С-8.

Процесс подгонки пулеметной ленты —

А вот таким простым способом загоняют ракеты —

База охраняется не только по периметру, но и патрулируется внутри —

Подготовка к вылету занимает пару часов и вскоре дают сигнал, что готовьтесь, до старта полчаса.

Самое время прикрепить к корпусу вертолета небольшие камеры go pro. Одна идет на хвост, две напротив пулеметов и ракет (чтобы запечатлеть стрельбы) и парочка идет на нос и днище.

Эта камера зафиксирует пуск ракет —

Посадка, выдвигаемся —

Моторы ревут, машина трогается с места и выруливает на летное поле. Взлететь МИ-8 может и сразу с места парковки, но это противоречило бы технике безопасности. Поэтому, едем на взлетное поле —

Несколько минут и мы в воздухе —

Летим двумя машинами, нас ведут. Так даже интереснее, можно снимать летящего впереди —

Как же это прекрасно: уральская природа, небо и боевой вертолет —

Кабина пилотов —

На горизонте виднеется металлургический комбинат в городе Карабаш, Челябинской области

Подлетаем к полигону, где будут производиться стрельбы по мишеням. Командир сообщает, что удар будет произведен через три минуты. Готовлю камеру, палец на спуске, словно это не камера, а автомат Калашникова. Шучу.

Сразу скажу, что человеческой реакции не хватит, чтобы заснять запуск ракет. Вы просто не успеете заснять этот момент, еще и во время движения вертолета со скоростью более 200 км/ч. Поэтому, снимаю на видео и затем делаю скриншот на медленной прокрутке. Выглядит просто сногсшибательно. За 2 секунды вылетают 8 ракет сразу —

Все цели успешно поражены, это дым от взрывов внизу и подгоревшая трава —

Где-то через два часа полетов и стрельб делаем посадку на одном из полигонов. Тут нам предстоит немного отдохнуть и пересесть в другой вертолет —

Затем, сменив машину, мы снова летим на стрельбища и расстреливаем условную бронетехнику противника. Потом опять летим на третью по счету посадочную площадку и… вновь пересаживаемся в другой вертолет.

Забавный кадр, как прямо над моей головой пролетает вертолет и мою футболку вздувает от ветра —

Что сказать в качестве резюме? Ребята, это очень круто. Мощная техника, классные пилоты и техперсонал. С удовольствием отвечали на любые вопросы, все показывали и рассказывали. Слушайте, не знаю как вы, но мне захотелось ненадолго вернуться в армию.

Статья про авиацию, но я хочу предупредить тех, кто в «танке». Убедительная просьба не пытаться приписать к моей поездке политику, не фантазировать и не плести теории заговора.

В ответ вежливо посоветую принимать успокоительные таблетки, а при рецидиве пошлю к такой-то матери. Моя поездка не имеет ни малейшего отношения ни к Украине , ни к Азербайджану , ни к Сирии, ни к Антарктиде. Мне нет дела до политики. Это обычная тренировочная база в центре России, люди работают.

А я люблю авиацию, я сам служил в авиации и у кого с этим проблемы, отвечу словами из «Мимино»: пусть катится колбаской по малой спасской ©.