Порошенко объявил о серийном выпуске крупнокалиберных боеприпасов 

Испытания 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» завершились, теперь их будут производить серийно, объявил украинский президент Петр Порошенко.
В своем Facebook Порошенко сообщил, что серийным производством займется украинская государственная компания «Артем». По его словам, следующим шагом станет переход к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 миллиметров до натовского калибра в 155 миллиметров.
В начале августа Порошенко сообщал, что на Украине запускается новый производственный участок для снарядов крупного калибра для артиллерийской установки «Гиацинт».
Ранее сообщалось о серьезном дефиците боеприпасов малых калибров у вооруженных сил Украины. По заявлению секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, используемые украинской армией в Донбассе советские боеприпасы подходят к концу, а производство собственных — отсутствует.
Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Так, на прошлой неделе пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.