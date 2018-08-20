Порошенко объявил о серийном выпуске крупнокалиберных боеприпасов

Испытания 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» завершились, теперь их будут производить серийно, объявил украинский президент Петр Порошенко

В своем Facebook Порошенко сообщил, что серийным производством займется украинская государственная компания «Артем». По его словам, следующим шагом станет переход к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 миллиметров до натовского калибра в 155 миллиметров.

В начале августа Порошенко сообщал, что на Украине запускается новый производственный участок для снарядов крупного калибра для артиллерийской установки «Гиацинт».

Ранее сообщалось о серьезном дефиците боеприпасов малых калибров у вооруженных сил Украины. По заявлению секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова , используемые украинской армией в Донбассе советские боеприпасы подходят к концу, а производство собственных — отсутствует.