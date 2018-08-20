Ещё
Порошенко объявил о серийном выпуске крупнокалиберных боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко объявил о серийном выпуске крупнокалиберных боеприпасов 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Испытания 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» завершились, теперь их будут производить серийно, объявил украинский президент Петр Порошенко.
В своем Facebook Порошенко сообщил, что серийным производством займется украинская государственная компания «Артем». По его словам, следующим шагом станет переход к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 миллиметров до натовского калибра в 155 миллиметров.
В начале августа Порошенко сообщал, что на Украине запускается новый производственный участок для снарядов крупного калибра для артиллерийской установки «Гиацинт».
Ранее сообщалось о серьезном дефиците боеприпасов малых калибров у вооруженных сил Украины. По заявлению секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, используемые украинской армией в Донбассе советские боеприпасы подходят к концу, а производство собственных — отсутствует.
Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Так, на прошлой неделе пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп решил сменить командование ВС США в Европе В Киеве установка «Бук» с ракетами протаранила бизнес-центр Китай перебросил истребители в Челябинскую область
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место107
Китайские истребители перебросили под Челябинск116
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера9
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США375
С супругой Мягкова случилось несчастье
Видео
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
04:50
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение