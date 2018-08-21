Военно-технический форум «Армия-2018» открывается в подмосковном парке «Патриот»

МОСКВА , 21 августа. / ТАСС /. Международный военно— технический форум «Армия-2018» открывается во вторник на территории конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Как рассказали журналистам в Минобороны России , на выставке будут представлены новейшие образцы техники, такие как БМП Т-15 «Армата» или зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Форум пройдет с 21 по 26 августа. Первые три дня будут посвящены работе делегаций, а для всех желающих посещение откроют 24 августа.

Переговоры

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что компания-спецэкспортер планирует провести на полях форума переговоры с представителями более чем 50 стран.

Рост количества государств, сотрудничающих с «Рособоронэкспортом», а также улучшение финансовых показателей компании, по его словам, происходят «на фоне жесткой конкурентной борьбы». «Компания не раз отмечала явное наличие в ней элементов недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Михеев.

По его словам, спецэкспортер в этом году уже поставил инозаказчикам военной продукции более чем на $7 млрд «Подписав около 600 контрактных документов на $9 млрд, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более $45 млрд», — сказал Михеев.

В ходе форума военные летчики пяти стран совершат демонстрационные полеты, в том числе на новейших российских истребителях Су-30СМ и Су-34, рассказал глава «Рособоронэкспорта».

"Совместно с Министерством обороны Российской Федерации «Рособоронэкспорт» оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130", — сказал он.

Экспонаты

Михеев отметил, что на форуме «Армия» каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт.

Этот год, по словам Михеева, «по традиции не обойдется без дебютов».

"По сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения «Викинг», «Тор-Э2» и боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С». Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей «Истра-Е», — перечислил глава компании.

Представителей военно-морских сил зарубежных стран «обязательно заинтересуют» малые ракетные корабли проекта 22800Э «Каракурт-Э» и проекта 21635 «Сарсар», катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э «Ламантин», считает Михеев.

На открытой площадке «Армии» выставлены самоходная зенитная установка «Деривация-ПВО» с 57-мм модулем, впервые представлена боевая машина пехоты Т-15 с 57-мм модулем и ПТУР «Атака».

Зрители смогут увидеть технику на унифицированных платформах «Курганец-25» и «Бумеранг», будет показана САУ «Коалиция-СВ». "Военно-промышленная компания" на своей площадке покажет обновленный бронеавтомобиль «Тигр», модернизированный с учетом опыта эксплуатации в Сирии

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит широкой публике новейший зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Также компания покажет комплекс «Тор-2Э». На форуме будет представлен и «бестселлер противовоздушной обороны» — зенитная ракетная система С-400.

Авиация

Самолеты и вертолеты представлены в авиационном кластере на аэродроме Кубинка . Большинство из представленных на форуме образцов уже стоят на вооружении и хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях.

Армейскую авиацию представляют боевые вертолеты Ми-28Н и Ка-52, транспортные Ми-8МТВ5 и Ми-8АМТШ. Холдинг «Вертолеты России» покажет новую версию модернизированного тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В.

Самолеты тактической авиации представлены истребителями Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиками Су-34, штурмовиками Су-25СМ3.

Учебно-боевой Як-130 и самолет первоначальной летной подготовки Як-152 также будут на выставке.

Ожидается летный показ возможностей машин как в одиночных полетах, так и в групповом пилотаже.

В небе над Кубинкой можно будет увидеть перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Традиционно групповые маневры демонстрируют летчики пилотажных групп: на Су-30СМ выступят «Русские Витязи», самолеты МиГ-29 поднимут в воздух «Стрижи».

На форуме выступят и иностранцы: свою летную программу покажет китайская группа «Первого августа» на шестерке истребителей J-10.

Армейскую авиацию представят «Беркуты» на Ми-28Н — единственная группа высшего пилотажа на боевых вертолетах. Возможности боевого вертолета Ка-52 продемонстрируют в одиночном пилотаже.

Космос

Роскосмос и предприятия ракетно-космической промышленности также представят образцы производимой и перспективной техники.

В экспозиции будут представлены масштабные макеты действующих и перспективных ракет-носителей, космических аппаратов, приборов и устройств широкого назначения. Гости смогут увидеть макеты космических аппаратов «Канопус-В», «Метеор-М» № 3 и «Ломоносов», а также аппараты «Ресурс-П» и «Обзор-Р», макет новой ракеты-носителя «Союз-5».

Конструкторское бюро «Арсенал» и ОАО «МЗ „Арсенал“ покажут спутники „Лотос-С“ и „Пион-НКС“, а НПО имени С. А. Лавочкина — модель аппарата новой спутниковой системы „Арктика“ и зарекомендовавший себя метеорологический спутник „Электро-Л“. „Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева» продемонстрируют следующее поколение аппаратов ГЛОНАСС — «Глонасс-К».

Центр имени Хруничева продемонстрирует макеты ракет-носителей «Протон» и «Ангара», разгонных блоков и ракетных двигателей. Основу экспозиции составят макеты носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» в масштабе один к двадцати. РКК «Энергия» покажет публике версию будущей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, работы над которой уже ведутся.

Холдинг «Российские космические системы» продемонстрирует геоинформационные решения в области космического мониторинга, разработки по созданию цифрового двойника Земли в виртуальной реальности, а также новый отечественный геоинформационный сервис «Территория», построенный на алгоритмах машинного обучения с применением нейронных сетей для автоматического распознавания земных объектов.