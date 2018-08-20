Летчики из пяти стран полетают на новейших российских самолетах на форуме «Армия-2018»

Александр Михеев. МОСКВА , 20 августа. / ТАСС /. Военные летчики пяти стран совершат демонстрационные полеты на новейших российских истребителях Су-30СМ и Су-34 в ходе международного форума «Армия-2018», рассказал в понедельник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта"

"Совместно с Министерством обороны Российской Федерации «Рособоронэкспорт» оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130", — сказал он.

Михеев отметил, что на форуме «Армия» каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. Всего «Рособоронэкспорт» представит на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники. Этот год, по словам Михеева, «по традиции не обойдется без дебютов».

"По сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения «Викинг», «Тор-Э2» и боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С». Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей «Истра-Е», — перечислил глава компании-спецэкспортера.

На форуме будут представлены и «бестселлеры противовоздушной обороны» — зенитные ракетные системы С-400 и комплексы «Панцирь-С1». Иностранных представителей военно-морских сил «обязательно заинтересуют» малые ракетные корабли проекта 22800Э «Каракурт-Э» и проекта 21635 «Сарсар», катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э «Ламантин».

Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5. На форуме пройдут показы противотанковых ракетных комплексов семейства «Корнет», автоматов Калашникова, комплексов «Искандер-Э», БМПТ «Терминатор» и многих других.