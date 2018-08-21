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В Забайкалье прошли учения в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018»
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В Забайкалье прошли учения в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Комплекс учений в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» прошел на аэродроме в Забайкалье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.
"На аэродроме Домна в Забайкальском крае проведен комплекс специальных учений в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения были выполнены задачи вывода авиационной техники из-под удара условного противника, перебазирования экипажей Су-30СМ на оперативные аэродромы Восточного военного округа. «Во время полетов летчики-истребители разыграли дальний и ближний маневренный воздушный бой и отработали принуждение к посадке условно захваченного воздушного судна», — добавляется в сообщении.
По информации департамента, были отработаны вопросы ремонта и восстановления авиационной техники в полевых условиях, восстановления участка взлетно-посадочной полосы для посадки воздушных судов после действий диверсионно-разведывательных групп условного противника. Уточняется, что всего в мероприятии было задействовано около 20 воздушных судов, включая самолеты Су-30СМ, Су-25, Ил-76, вертолеты Ми-8, а также более 40 единиц автомобильной и специальной техники аэродромного обеспечения полетов.
Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018». Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.
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