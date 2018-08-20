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Китай подтвердил участие в учениях в Забайкалье
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Китай подтвердил участие в учениях в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китайские военнослужащие примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в Забайкальском крае, сообщили в минобороны КНР.
«Согласно договоренности между сторонами, китайские войска со второй половины августа до середины сентября оправятся в Россию для участия в стратегических учениях «Восток-2018», с 11 по 15 сентября стороны проведут совместные учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае», — передает РИА «Новости» сообщение минобороны Китая.
От Китая в учениях примут участие 3,2 тыс. военных, порядка 900 единиц техники, в том числе три десятка вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом.
В ходе учений планируется отработать мобильную оборону, огневое поражение и переход в контрнаступление.
Напомним, в декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что масштабные учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре следующего года в Сибири и на Дальнем Востоке с привлечением войск двух военных округов и Северного флота.
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