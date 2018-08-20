Китай подтвердил участие в учениях в Забайкалье

Китайские военнослужащие примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в Забайкальском крае , сообщили в минобороны КНР.

Китая. «Согласно договоренности между сторонами, китайские войска со второй половины августа до середины сентября оправятся в Россию для участия в стратегических учениях «Восток-2018», с 11 по 15 сентября стороны проведут совместные учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае», — передает РИА «Новости» сообщение минобороны

От Китая в учениях примут участие 3,2 тыс. военных, порядка 900 единиц техники, в том числе три десятка вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом.

В ходе учений планируется отработать мобильную оборону, огневое поражение и переход в контрнаступление.