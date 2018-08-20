Ещё
Военная полиция штурмует захваченное «террористами» здание: кадры учений под Хабаровском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная полиция штурмует захваченное «террористами» здание: кадры учений под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Хабаровском крае прошел первый этап масштабных учений военной полиции, в ходе которых было оказано сопротивление условным террористам, захватившим склад с боеприпасами.
Под Хабаровском, на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, прошел первый этап масштабных учений военной полиции.
Перед военнослужащими стояла задача предотвратить атаку условных террористов, которые захватили склад боеприпасов.
После раздавшейся тревоги к предполагаемому месту происшествия прибывает подразделение антитеррора и окружает здание. Под прикрытием бронетраспортера штурмовая группа проникает внутрь. Вместе с военной полицией, прибывшей на вертолете МИ-8, им удается оказать сопротивление «боевикам», не применяя оружия, а также освободить оккупированное «террористами» здание и эвакуировать мирных граждан.
Практические части учений проходят в течение недели на полигонах в пяти округах: в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области. В них задействовано около двух сотен военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
«Крокодилы» и «Терминаторы» прибыли на Урал для участия в «Мирной миссии» Мотострелки России и Сербии отразили атаку «противника» Ракеты из фанеры: в «Южмаше» высмеяли «новейший» украинский ракетный комплекс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место110
Китайские истребители перебросили под Челябинск115
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США376
С супругой Мягкова случилось несчастье1
Видео
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
04:50
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение