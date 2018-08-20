Военная полиция штурмует захваченное «террористами» здание: кадры учений под Хабаровском 

В Хабаровском крае прошел первый этап масштабных учений военной полиции, в ходе которых было оказано сопротивление условным террористам, захватившим склад с боеприпасами.
Под Хабаровском, на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, прошел первый этап масштабных учений военной полиции.
Перед военнослужащими стояла задача предотвратить атаку условных террористов, которые захватили склад боеприпасов.
После раздавшейся тревоги к предполагаемому месту происшествия прибывает подразделение антитеррора и окружает здание. Под прикрытием бронетраспортера штурмовая группа проникает внутрь. Вместе с военной полицией, прибывшей на вертолете МИ-8, им удается оказать сопротивление «боевикам», не применяя оружия, а также освободить оккупированное «террористами» здание и эвакуировать мирных граждан.
Практические части учений проходят в течение недели на полигонах в пяти округах: в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области. В них задействовано около двух сотен военнослужащих.