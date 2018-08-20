Военная полиция штурмует захваченное «террористами» здание: кадры учений под Хабаровском

Хабаровском крае прошел первый этап масштабных учений военной полиции, в ходе которых было оказано сопротивление условным террористам, захватившим склад с боеприпасами.

Под Хабаровском , на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, прошел первый этап масштабных учений военной полиции.

Перед военнослужащими стояла задача предотвратить атаку условных террористов, которые захватили склад боеприпасов.

После раздавшейся тревоги к предполагаемому месту происшествия прибывает подразделение антитеррора и окружает здание. Под прикрытием бронетраспортера штурмовая группа проникает внутрь. Вместе с военной полицией, прибывшей на вертолете МИ-8, им удается оказать сопротивление «боевикам», не применяя оружия, а также освободить оккупированное «террористами» здание и эвакуировать мирных граждан.