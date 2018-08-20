Корейская война: как советские асы сбивали американские «сверхкрепости» В-29

12 апреля 1951 года американцы назвали «чёрным четвергом». В воздушном бою над Кореей советским лётчикам удалось сбить 12 американских бомбардировщиков В-29, носивших название «сверхкрепостей» и считавшихся до того практически неуязвимыми. Всего же за годы Корейской войны (1950-1953гг.) советскими асами было сбито 1097 самолётов американцев. Ещё 212 уничтожили наземные средства ПВО. Сегодня коммунистическая Северная Корея воспринимается, как некий рудимент Холодной войны, некогда разделившей мир на советский и капиталистические лагеря. Однако шесть десятилетий назад за то, чтобы это государство сохранилось на карте мира, отдали жизнь сотни советских лётчиков. [С-BLOCK]

Если точнее, согласно официальной версии во время Корейской войны погиб 361 советский военнослужащий. Ряд специалистов считает, что это заниженные данные, так как в список потерь не были включены те, кто скончался от ран в госпиталях СССР и Китая . Данные о соотношении потерь американской и советской авиации сильно разнятся. Однако даже историки США безоговорочно признают, что потери американцев на порядок выше.

Объясняется это, во-первых, превосходством советской военной техники. Командование ВВС США, в конце концов, вынуждено было признать, что бомбардировщики В-29 очень уязвимы перед огнём 23 и 37-мм пушек, которые находились на вооружении советских истребителей МиГ-15. Всего несколько попавших в бомбардировщик снарядов могли погубить его. Пушки, которыми вооружались «миги» (калибра 37 и 23-мм) имели значительно большую дальность эффективного огня, а также разрушительную мощь по сравнению с крупнокалиберными пулеметами В-29. [С-BLOCK]

Кроме того, пулеметные установки, установленные на крылатых «крепостях», не могли обеспечить эффективный огонь и прицеливание по самолетам, которые атаковали на скорости сближения на уровне 150-160 метров в секунду. Ну, и, конечно, значительную роль сыграл «человеческий фактор». Большинство советских лётчиков, принимавших участие в воздушных схватках, имели огромный боевой опыт, полученный в годы Великой Отечественной войны. Да, и в послевоенные годы обучению боевых лётчиков в СССР придавалось огромное значение. В результате, к примеру, генерал-майор авиации Николай Васильевич Сутягин за три года Корейской войны сбил 19 самолётов противника. Не считая трёх, гибель которых подтвердить не удалось. Столько же (19 подтверждённых побед) сбил Евгений Георгиевич Пепеляев

Советских асов, сбивших 10 и более американских машин, было 13 человек. Средняя общая численность личного состава корпуса по состоянию на 1952 год составляла 26 тысячи человек. Поочередно сменяясь, в Корейской войне приняли участие 12 советских истребительных авиационных дивизий, 4 зенитных артиллерийских дивизии, 2 отдельных (ночных) истребительных авиационных полка, 2 зенитных прожекторных полка, 2 авиационные технические дивизии и 2 истребительных авиационных полка ВВС ВМФ. Всего в Корейской войне приняли участие около 40 тысяч советских военнослужащих.

Долгое время героизм и даже просто участие советских лётчиков в ожесточённых воздушных схватках в небе над Кореей тщательно скрывались. Все они имели китайские документы без фотографий, носили форму китайских военнослужащих. [С-BLOCK]

Маршал авиации, прославленный советский истребитель Иван Кожедуб признавался в одном из интервью, что «вся эта маскировка была шита белыми нитками» и, смеясь, говорил, что на три года его фамилия стала ЛИ СИ ЦЫН. Однако во время воздушного боя лётчики говорили по-русски, в том числе с помощью «идиоматических выражений». Поэтому у американцев не оставалось никаких сомнений в том, кто воюет с ними в небе над Кореей.

Интересно, что официальный Вашингтон хранил молчание все три года войны о том, что за штурвалами большинства МиГов, в пух и прах разносивших «летающие крепости» — русские. Спустя много лет после окончания горячей фазы Корейской войны (официально мир между Северной и Южной Кореей до сих пор не заключён) военный советник президента Трумэна Пол Нитце признался, что им был подготовлен секретный документ. В нём анализировалось, стоит ли разглашать прямое участие советских лётчиков в воздушных схватках. В итоге правительство США пришло к выводу о том, что делать этого нельзя. Ведь большие потери американских ВВС тяжело переживались всем обществом и возмущение от факта, что «виноваты в этом русские» могло привести к непредсказуемым последствиям. В том числе, к ядерной войне.