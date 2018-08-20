Китайские истребители перебазировались в Челябинск

Самолёты Народно-освободительной армии Китая перебазировались на челябинский военный аэродром «Шагол», сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

Челябинск прибыли два многоцелевых истребителя ShenyangJ-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9. Ранее аэродром принял четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76.

Перебазирование сил китайской армии проходит в рамках совместных антитеррористических учений стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018».

«В ходе учений лётчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Добавим, что в международных учениях примут участие около трёх тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники.