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Китайские истребители перебазировались в Челябинск
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Китайские истребители перебазировались в Челябинск 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Самолёты Народно-освободительной армии Китая перебазировались на челябинский военный аэродром «Шагол», сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.
В Челябинск прибыли два многоцелевых истребителя ShenyangJ-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9. Ранее аэродром принял четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76.
Перебазирование сил китайской армии проходит в рамках совместных антитеррористических учений стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018».
«В ходе учений лётчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Добавим, что в международных учениях примут участие около трёх тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники.
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