Пентагон признал: Мы отстали от русского «Кинжала» на много лет

Заголовки СМИ на редкость единодушно утверждают, что США в обозримом будущем обзаведутся аналогом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Дорогой подарок класса «воздух-поверхность», стоимостью 480 млн долларов, Пентагону преподнесет корпорация «Локхид Мартин». Торжественное принятие ракеты, носителем которой должен быть тяжелый истребитель F-15, запланировано на 2021 год.

В этих сообщениях довольно много неточностей. Прежде всего, необходимо отметить, что речь идет о создании работоспособного прототипа, а не серийной ракеты. Так что ВВС США придется подождать ее еще некоторое время после 2021 года.

Да, действительно, проект ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) по концепции очень близок к проекту создания ракеты «Кинжал». «Локхид Мартин» также намерена сделать твердотопливную аэробаллистическую ракету, активное маневрирование которой происходит при помощи как решетчатых аэродинамических, так и газодинамических рулей.

Любопытно, что еще совсем недавно, этим летом, американские эксперты заявляли, что «Кинжал» — это неэффективное, почти бессмысленное оружие. И вот теперь американские конструкторы намереваются воспроизвести такое «неэффективное» оружие. Но при этом компания «Локхид Мартин» уже давно, в апреле, начала обдумывать проект, на который она на прошлой неделе получила финансирование в размере 480 млн долларов. Из чего следует, что показ 1 марта этого года Путиным роликов о достижениях отечественного ракетостроения стал для Америки шоком. И в Пентагоне, и в Белом доме ужаснулись отставанием от России Китая в области гиперзвука и сломя голову начали догонять.

Нет, и раньше США занимались этой проблемой. Но занимались, что называется, спустя рукава. Несколько НИР по причине долгого отсутствия положительных результатов были признаны бесперспективными, и их закрыли.

Итак, что же предстоит сделать американским конструкторам за оставшиеся три года? И смогут ли они уложиться в запланированные сроки? Это ведь только на Украине могут за год сделать любое оружие, чтобы прокатить его на параде по Крещатику. Американские конструкторы — люди компетентные и ответственные. Ракету они, конечно, сделают. Но вот только непонятно, когда это произойдет.

Российский «Кинжал» создан на базе ОТРК «Искандер». Комплекс оснащен двумя ракетами — крылатой и аэробаллистической. Так вот, аэробаллистическую доработали, увеличив скорость ее полета. Естественно, глубокой модернизации подверглись и другие системы. После чего ракету «привязали» к самому скоростному в мире самолету — истребителю-перехватчику МиГ-31БМ. При этом был модернизирован и самолет до уровня МиГ-31К.

Российские конструкторы, создавая «Кинжал», «танцевали» от имеющейся аэробаллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». У США тоже, разумеется, есть ОТРК — это ATACMS. Его самая современная модификация MGM-168A разработана компанией «Локхид Мартин» в 2003 году. Имеет посредственную дальность в 270 км. У «Искандера» — 480 км. Ракета развивает скорость в 4,5М. Но это баллистическая ракета, которая перемещается по предсказуемой траектории под управлением инерциальной системы и спутникового сигнала GPS. То есть этот «материал» не подходит для того, чтобы на его основе сконструировать нечто похожее на ракету «Кинжал».

Аэробаллистическая или же, как ее еще называют, квазибаллистическая ракета комплекса «Искандер» за пределами атмосферы маневрирует при помощи газодинамических рулей, на атмосферном участке траектории — с помощью аэродинамических. При этом развивает скорость в 6-7М. Маневрирование происходит с перегрузками в 20-30 g.

Чтобы оценить время, которое было потрачено коломенским КБ машиностроения на конструирование ракеты, необходимо вспомнить, что до «Искандера» был разработан и принят на вооружение ОТРК «Ока». Его ракета имела те же принципы управления. «Оку» в конце 80-х годов «пустили под нож» в связи с тем, что американцы настояли на том, что она якобы нарушает Договор по ракетам средней и меньшей дальности. Хоть дальность ракеты «Оки» не превышала 400 км.

ОКР по теме «Искандер» началась в 1993 году. К работам наряду с коломенским КБМ был привлечен не только целый ряд КБ и НИИ, но и ученые Академии наук РФ, конструкторы решали чрезвычайно сложные не только технические, но и научные проблемы в области управления гиперзвуковым полетом.

Испытания комплекса на полигоне Капустин Яр начались в 1998 году. Предполагалось, что комплекс будет принят на вооружение в 2001 году. Однако испытания затянулись, комплекс был полностью готов лишь в 2006 году. Если мы даже вычтем задержку, то получается, что квазибаллистическая ракета создавалась 8 лет.

Таким образом, аналог «Кинжала» «Локхид Мартин» вряд ли сможет создать раньше второй половины 20-х годов. Необходимо также учитывать то обстоятельство, что Пентагон в последние несколько десятилетий полагался на использование для нанесения ударов по наземным и надводным целям лишь дозвуковых крылатых ракет. Сверхзвуковые были «непопулярны». Так что придется конструкторам компании «Локхид Мартин» поднабираться опыта в процессе разработки ракеты ARRW.

Между тем, США решили догонять Россию и Китай в области гиперзвука по широкому техническому фронту. О российских достижениях в этой сфере прекрасно известно. Тут не только «Кинжал», развивающий скорость в 10М, но и еще два комплекса. Это противокорабельная ракета «Циркон», испытания которой скоро завершатся. Ее удалось разогнать до скорости в 8М. А также боевое оснащение «Авангард», которое устанавливается на МБР. «Авангард» относится к классу глайдеров — это планирующий и при этом маневрирующий боевой блок, скорость которого превышает 20М.

У китайцев, в отличие от России, пока нет гиперзвуковых летательных аппаратов. Тем не менее, они опережают США, поскольку три проекта должны завершиться в первой половине 20-х годов. И сейчас по этим проектам уже проводятся испытания, которые вступили в успешную фазу.

Во-первых, это маневрирующий глайдер DF-ZF, который разгоняется до скорости в 10М. После того как на испытаниях ракета средней дальности будет заменена на МБР, китайские конструкторы надеются достичь еще больших результатов.

Во-вторых, волноплан Xingkong-2, который разгоняется при помощи ракеты и использует в полете сложный аэродинамический эффект ударных волн. Он имеет скорость, равную 6М.

В-третьих, аэробаллистическая гиперзвуковая ракета воздушного базирования CH-AS-X-13. Носителем ракеты является сверхзвуковой бомбардировщик, аналогичный советскому Ту-16. Ее испытания начались в 2016 году. Боевой радиус бомбардировщика (в сумме с дальностью этой двухступенчатой ракеты) таков, что с территории Китая можно будет наносить удары по североамериканскому материку.

Но вернемся к США. Компания «Локхид Мартин» ухватила и еще одну разработку стоимостью 928 млн долларов. Это ракета воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW). От ARRW она отличается существенным образом. В качестве двигателя должен использоваться гиперзвуковой прямоточно-воздушный реактивный двигатель (ГПВРД). Распространяются ложные сведения о том, что она должна быть готова также к 2021 году. Задача использования ГПВРД более сложная, чем в случае применения твердотопливного двигателя.

Именно поэтому данный проект предполагает неопределенный срок окончания разработки. Так что никакой речи о 2021 годе идти не может.

Пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек, комментируя эти два проекта, заявила, что они преследуют цель создания прототипов гиперзвукового оружия. «ВВС создают прототипы, чтобы исследовать возможности для дальнейших разработок и как можно быстрее продвинуть эти технологии к реализации».

Как видим, до американского гиперзвукового оружия семь верст и все лесом.

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