Китайские истребители перебазированы в Челябинск

Китайские истребители перебазированы на военный аэродром в Челябинской области

"В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее на аэродром прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76.

Кыргызстана, Китая, Пакистана, России и Участники отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана Таджикистана . Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.

Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года.