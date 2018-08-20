Россия решила отказаться от строительства вертолетоносцев

России не будут создаваться собственные вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Мантуров сообщил, строительство авианосца для ВМФ обсуждается. Однако вертолетоносцы, «в чистом понимании этого слова», строиться не будут, передает «Интерфакс»

Министр отметил при этом, что современные корабли-носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях судов ВМФ: например, «на авианесущих кораблях» и «на десантных кораблях» в качестве средств высадки.