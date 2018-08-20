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Россия решила отказаться от строительства вертолетоносцев
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Россия решила отказаться от строительства вертолетоносцев 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В России не будут создаваться собственные вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мантуров сообщил, строительство авианосца для ВМФ обсуждается. Однако вертолетоносцы, «в чистом понимании этого слова», строиться не будут, передает «Интерфакс».
Министр отметил при этом, что современные корабли-носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях судов ВМФ: например, «на авианесущих кораблях» и «на десантных кораблях» в качестве средств высадки.
Напомним, в мае Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) анонсировала строительство вертолетоносцев.
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