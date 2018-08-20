Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — сказал Мантуров.

При этом он отметил, что современные корабли — носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов ВМФ. «Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», — указал Мантуров.

В мае прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов (сейчас — вице-премьер по ВПК) сообщал, что Минобороны планирует поставить в армию вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружений, и его принятие на вооружение возможно к 2022 г.

В свою очередь гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский говорил, что Минобороны приняло решение о применении палубных вертолетов Ка-52К «Катран» на отечественных вертолетоносцах, а холдинг готов начать серийное производство новых вертолетов в ближайшее время.