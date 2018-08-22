Глава ОАК рассказал о приоритетах корпорации

"Сохранение загрузки предприятий, которые занимаются разработкой и производством самолетов стратегической, оперативно-тактической и боевой авиации, является абсолютным приоритетом", — сказал он.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.