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Глава ОАК рассказал о приоритетах корпорации
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Глава ОАК рассказал о приоритетах корпорации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) считает приоритетом производство военной авиатехники, заявил на конференции в рамках форума «Армия-2018» глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Сохранение загрузки предприятий, которые занимаются разработкой и производством самолетов стратегической, оперативно-тактической и боевой авиации, является абсолютным приоритетом", — сказал он.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.
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