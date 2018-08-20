Мантуров назвал размер экспортных заказов на вооружение

Портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу»

«На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд, — сказал он. — Фактически предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники».

По его словам, спрос на российское вооружение постоянно растет, и география военно-технического сотрудничества расширяется, а число партнеров уже включает более 100 государств.