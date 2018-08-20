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Мантуров назвал объёмы портфеля экспортных заказов на российское вооружение
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Мантуров назвал объёмы портфеля экспортных заказов на российское вооружение 

RT на русском 25 минут назад
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд
«На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $ 45 млрд», — отметил министр.
По его словам, фактически предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и техники на несколько лет.
В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий ОПК призвал сохранить надёжность и эффективность российского вооружения.
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