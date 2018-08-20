Мантуров назвал объёмы портфеля экспортных заказов на российское вооружение

«На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $ 45 млрд», — отметил министр.

По его словам, фактически предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и техники на несколько лет.