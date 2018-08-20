Превосходящий предшественника. В «Ростехе» рассказали, когда испытают новый «Панцирь»

«Панцирь-С1М» получит обновлённую ракету, которую испытают о конца 2018 года.

До конца 2019 года пройдут приёмочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М». Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов . По его словам, обновленная ракета для комплекса пройдёт испытания до конца 2018 года. Раскрывать её характеристики руководитель госкорпорации не стал, подчеркнув, что она будет «превосходить предшественницу по нескольким параметрам», сообщают РИА Новости

ЗРПК «Панцирь-С1» необходим для прикрытия гражданских и военных объектов, расположенных на земле и на море, от средств воздушного нападения. Как ранее рассказал в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич , даже немодернизированная версия комплекса работает на 100%.

«“Панцирь” работает, когда уже и самолеты, и крылатые ракеты, и какие-то другие воздушные средства поражения оказались в непосредственной близости от объекта. Как показала практика, даже немодернизированная шестая система «Панцирь», которая находилась на вооружении сирийских вооруженных сил, сработала на 100%. Ни одна современная крылатая ракета там, где стоял «Панцирь», не прошла», — подчеркнул сенатор.

«Плюсы у него в том, что он может обнаруживать беспилотники не только с помощью радиолокационной станции, которая входит в штатный комплект этого зенитного ракетно-пушечного комплекса, но и с помощью оптико-электронной системы, которая работает не только в видимом диапазоне, но также в инфракрасном и тепловизионном. И особенность ещё в том, что комплекс универсальный, оснащен ракетами и автоматическими пушками. Он может поражать беспилотные летательные аппараты с помощью автоматических пушек, что, конечно, на порядок дешевле, чем использовать для этого дорогостоящие зенитные ракеты», — отметил Мураховский.

В то же время бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев ранее в эфире НСН сообщил, что маловысотные цели «Панцирь» может поразить на расстоянии 12-18 километров.

«Я принимал испытания этой машины и могу сказать, что она разворачивается в течение 5 минут, высокое напряжение для работы передатчика поднимается за 2 минуты. Если «Панцирь» в развернутом положении, то маловысотную и малоскоростную цель уничтожает на расстоянии 12-18 километров. Я это гарантирую, так как сам принимал участие в испытаниях», — пояснил в эфире НСН Хатылев.