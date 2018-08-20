Трамп решил сменить командование ВС США в Европе 

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен в ближайшие месяцы объявить имена кандидатов на ряд ключевых постов в командовании американскими вооруженными силами в Европе, сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, на пост главы Командования специальных операций ВС США Трамп собирается выдвинуть генерал-лейтенанта Ричарда Кларка, передав под его управление 70 тыс. спецназовцев, включая армейских «зеленых беретов» и бойцов «Дельты», передает ТАСС.
Помимо этого, в Белом доме, скорее всего, намерены предложить кандидатуру генерала Тода Уолтерса на пост Главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, а новым главой Центрального командования ВС США, вероятно, станет генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Издание напоминает, что для назначения всех кандидатов потребуется получить одобрение Сената США.