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Трамп решил сменить командование ВС США в Европе
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Трамп решил сменить командование ВС США в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен в ближайшие месяцы объявить имена кандидатов на ряд ключевых постов в командовании американскими вооруженными силами в Европе, сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, на пост главы Командования специальных операций ВС США Трамп собирается выдвинуть генерал-лейтенанта Ричарда Кларка, передав под его управление 70 тыс. спецназовцев, включая армейских «зеленых беретов» и бойцов «Дельты», передает ТАСС.
Помимо этого, в Белом доме, скорее всего, намерены предложить кандидатуру генерала Тода Уолтерса на пост Главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, а новым главой Центрального командования ВС США, вероятно, станет генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Издание напоминает, что для назначения всех кандидатов потребуется получить одобрение Сената США.
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