Военные полевые химические лаборатории впервые представлены на форуме «Армия» в Екатеринбурге

В состав лаборатории входят два модуля: один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций, второй — для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами.

Полевые химические лаборатории впервые представлены в экспозиции военной техники на форуме «Армия», который открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химический и биологической защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.

«Это полевая химическая лаборатория, в состав которой входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Второй — для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами. Комплект этих лабораторий сейчас выполняют задачи в Сирийской Арабской Республике. На форуме в Екатеринбурге они представлены впервые», — сказал генерал-майор Валерий Васильев.

Он добавил, что данная техника поступила на вооружение округа в этом году.

Ранее сообщалось, что на форуме в Екатеринбурге на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танк Т-72Б, Т-80, БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах открылись 24 августа.