в Екатеринбурге на «Армии-2018» покажут «воздушный» медицинский модуль

ЕКАТЕРИНБУРГ , 21 авг — РИА Новости . Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 представят посетителям международного военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 будет показан посетителям международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» в Екатеринбурге. Модуль состоит на вооружении медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Используется для эвакуации пострадавших и оказания им квалифицированной помощи. Позволяет осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма", — говорится в сообщении.

В состав модуля входит аппаратура для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и осуществления других первичных реанимационных действий. Монтируется на военно-транспортный самолет Ил-76 или вертолет Ми-8МТ.

Сотрудники медицинского отряда специального назначения, имеющие опыт работы в экстремальных условиях по оказанию врачебной помощи мирным жителям в Сирии , расскажут гостям форума о преимуществах и особенностях эксплуатации модуля, уточняет ЦВО.

Открытие форума на полигоне Свердловский в Екатеринбурге состоится 25 августа, 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ «Академический» и ТЦ «Дирижабль». Работа форума завершится 26 августа.