Ещё
в Екатеринбурге на «Армии-2018» покажут «воздушный» медицинский модуль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

в Екатеринбурге на «Армии-2018» покажут «воздушный» медицинский модуль 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 представят посетителям международного военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 будет показан посетителям международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» в Екатеринбурге. Модуль состоит на вооружении медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Используется для эвакуации пострадавших и оказания им квалифицированной помощи. Позволяет осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма", — говорится в сообщении.
В состав модуля входит аппаратура для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и осуществления других первичных реанимационных действий. Монтируется на военно-транспортный самолет Ил-76 или вертолет Ми-8МТ.
Сотрудники медицинского отряда специального назначения, имеющие опыт работы в экстремальных условиях по оказанию врачебной помощи мирным жителям в Сирии, расскажут гостям форума о преимуществах и особенностях эксплуатации модуля, уточняет ЦВО.
Открытие форума на полигоне Свердловский в Екатеринбурге состоится 25 августа, 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ «Академический» и ТЦ «Дирижабль». Работа форума завершится 26 августа.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии "Загул украинских офицеров". С чем связано обострение в Донбассе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы288
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян127
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе107
Настя Рыбка передала Дерипаске «компромат»9
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель181
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
03:40
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Недвижимость Прибалтика
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение