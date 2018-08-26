Свыше 11 тыс. человек посетили форум «Армия-2018» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 августа. / ТАСС /. Более 11 тыс. человек за три дня посетили форум «Армия-2018» в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Более 11 тыс. человек посетили международный военно-технический форум «Армия-2018», который три дня проходил на Свердловском полигоне в Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

На форуме было представлено около 200 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, бронетранспортер БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах начали работу 24 августа.