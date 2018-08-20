«Силок» для отлова беспилотников представят на «Армии-2018»

Комплекс «Силок» для борьбы с беспилотниками представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге . Комплекс поступил на вооружение бригады РЭБ в этом году, он предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«Силок» автоматически выполняет поиск и вычисляет координаты дрона, на дальности в несколько километров может подавить беспилотники с различными диапазонами частот, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Также на форуме будут представлены комплексы РЭБ семейства «Красуха». Они могут заглушать любые сигналы радиолокационных станций противника на разных дальностях.

В экспозиции будет и разведывательный комплекс «Мурманск», который перехватывает сигналы противника и подавляет их на дальности до пяти тысяч километров. Увидят гости форума аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи «Леер-3».

Откроется форум 25 августа. За день до этого будет работать экспозиция вооружения и военной техники, открытая для свободного посещения. До полигона и обратно будут курсировать бесплатные автобусы. Каждый час транспорт будет уходить от штаба ЦВО, ТЦ «Академический», ТЦ «Дирижабль». Закроется форму 26 августа.