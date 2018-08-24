Посетители форума «Армия-2018» в Екатеринбурге смогут бесплатно пройти военное медобследование 

Будут развернуты специальные стенды медицинской службы Минобороны РФ, информирующие о том, как проводится медицинское обеспечение в войсках.
Посетители форума «Армия-2018» могут бесплатно пройти медобследование у военных медиков в передвижном госпитале.
Программа включает в себя комплекс диагностических обследований, разработанный по стандартам, принятых в войсках. Все желающие бесплатно и быстро смогут обследоваться у таких специалистов как окулист, лор, терапевт, а также измерить уровень сахара в крови и артериальное давление.
Кроме того, на форуме будут развернуты специальные стенды медицинской службы Минобороны, информирующие о том, как проводится медицинское обеспечение в войсках.
Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Екатеринбурге два дня — 25 и 26 августа. Программой форума предусмотрены дни массового посещения с 24 по 26 августа.