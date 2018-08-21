Около 200 единиц военной техники представят на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 21 августа. / ТАСС /. Около 200 единиц военной техники будут показаны посетителям военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге с 24 по 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Будет представлено около 200 наименований военной техники и вооружения. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, [бронетранспортеры] БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы «Мста-С», «Тюльпан», — сказали в пресс-службе.

Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24. На «Армии» в Екатеринбурге представят новейший медицинский модуль, которым оснащен медотряд специального назначения Центрального военного округа. Модуль, как отметили в пресс-службе, позволяет «осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма».

Ранее сообщалось, что форум в Екатеринбурге смогут посетить около 10 тысяч человек. Впервые гости «Армии» на Урале смогут увидеть комплекс противодействия беспилотникам «Силок», который недавно поступил на вооружение войск Центрального военного округа.