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Около 200 единиц военной техники представят на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге
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Около 200 единиц военной техники представят на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Северпост
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Около 200 единиц военной техники будут показаны посетителям военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге с 24 по 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Будет представлено около 200 наименований военной техники и вооружения. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, [бронетранспортеры] БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы «Мста-С», «Тюльпан», — сказали в пресс-службе.
Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24. На «Армии» в Екатеринбурге представят новейший медицинский модуль, которым оснащен медотряд специального назначения Центрального военного округа. Модуль, как отметили в пресс-службе, позволяет «осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма».
Ранее сообщалось, что форум в Екатеринбурге смогут посетить около 10 тысяч человек. Впервые гости «Армии» на Урале смогут увидеть комплекс противодействия беспилотникам «Силок», который недавно поступил на вооружение войск Центрального военного округа.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» будет проходить с 21 по 26 августа 2018 года. Открытая программа посещений начнется с 24 августа. Основные мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в Московской области. Также будут организованы площадки в других регионах.
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