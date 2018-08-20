Россия «создаст» замену украинскому Ан-124 через 30 лет

Денис Мантуров. Имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены, заявил «Интерфаксу» глава Минпромторга

«У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124», — сказал министр.

По его словам, «острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет», однако «техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует».

В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».