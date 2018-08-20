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Россия «создаст» замену украинскому Ан-124 через 30 лет
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Ребенок умер в запертой матерью машине

Россия «создаст» замену украинскому Ан-124 через 30 лет 

Lenta.ru 8 минут назад
Фото: Lenta.ru
Имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены, заявил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
«У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124», — сказал министр.
По его словам, «острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет», однако «техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует».
В июле член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.
В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».
Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».
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