Мантуров рассказал о будущем Ан‐124 «Руслан»

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у страны нет острой необходимости в производстве сверхтяжелых транспортников Ан-124 «Руслан». В интервью «Интерфаксу» чиновник подчеркнул, что с технической стороны вопроса возможность для этого имеется.

По словам Мантурова, большая часть комплектующих для Ан-124 производится на территории России

«Техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует. Наш опыт работ по импортозамещению позволяет уверенно решать подобные задачи», — подчеркнул он.

Несмотря на наличие документации на это воздушное судно и производственных мощностей, добавил Мантуров, строительство новых самолетов этого класса не является необходимостью. Кроме того, состояние парка Ан-124 хорошее, а остаток ресурса в стране достаточно велик.

«Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов», — пояснил глава Минпромторга. К этому сроку специалисты детально проработают вопрос, касающийся производства перспективного летательного аппарата. В конечном итоге он сменит Ан-124.

Самолеты этого класса прекратили выпускать в России с 2003 года. На данный момент их продолжают модернизировать и поддерживать летную годность.