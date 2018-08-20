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Мантуров рассказал о будущем Ан‐124 «Руслан»
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Мантуров рассказал о будущем Ан‐124 «Руслан» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у страны нет острой необходимости в производстве сверхтяжелых транспортников Ан-124 «Руслан». В интервью «Интерфаксу» чиновник подчеркнул, что с технической стороны вопроса возможность для этого имеется.
По словам Мантурова, большая часть комплектующих для Ан-124 производится на территории России.
«Техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует. Наш опыт работ по импортозамещению позволяет уверенно решать подобные задачи», — подчеркнул он.
Несмотря на наличие документации на это воздушное судно и производственных мощностей, добавил Мантуров, строительство новых самолетов этого класса не является необходимостью. Кроме того, состояние парка Ан-124 хорошее, а остаток ресурса в стране достаточно велик.
«Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов», — пояснил глава Минпромторга. К этому сроку специалисты детально проработают вопрос, касающийся производства перспективного летательного аппарата. В конечном итоге он сменит Ан-124.
Самолеты этого класса прекратили выпускать в России с 2003 года. На данный момент их продолжают модернизировать и поддерживать летную годность.
Об отсутствии необходимости восстановления производства сверхтяжелого транспортника говорил и вице‐премьер РФ Юрий Борисов. Специалисты планируют провести модернизацию кабины самолета и поменять бортовое радиоэлектронное оборудование.
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