Мантуров назвал срок эксплуатации Ан-124

Денис Мантуров. Модернизация парка сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124 «Руслан» продлит их ресурс до конца 2040-х годов. Об этом заявил глава Минпромторга

«Острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет», — цитирует Мантурова «Интрефакс».

Глава Минпромторга отметил, что в России большой парк этих самолетов, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

«Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124», — сообщил министр.

По информации Мантурова, у России имеется возможность возобновления производства Ан-124, поскольку в стране производится «большая часть комплектующих самолёта», а опыт импортозамещения «позволяет уверенно решать подобные задачи».

Компания «Ил» планирует к 2022 году создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолёта «Руслан» — Ан-124-100М. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.