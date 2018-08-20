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Мантуров назвал срок эксплуатации Ан-124
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Мантуров назвал срок эксплуатации Ан-124 

News.ru 55 минут назад
Фото: News.ru
Модернизация парка сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124 «Руслан» продлит их ресурс до конца 2040-х годов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет», — цитирует Мантурова «Интрефакс».
Глава Минпромторга отметил, что в России большой парк этих самолетов, которые находятся в хорошем техническом состоянии.
«Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124», — сообщил министр.
По информации Мантурова, у России имеется возможность возобновления производства Ан-124, поскольку в стране производится «большая часть комплектующих самолёта», а опыт импортозамещения «позволяет уверенно решать подобные задачи».
Компания «Ил» планирует к 2022 году создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолёта «Руслан» — Ан-124-100М. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.
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