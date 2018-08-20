На авиабазе Белая под Иркутском отпраздновали День ВВС

На летное поле выставили самолеты Ан-30, Ан-26 и Ан-12. Но гвоздем программы стали стратегические бомбардировщики Ту-22М3, который прошли службу в Сирийской арабской республике

На авиабазе Белая в Иркутской области устроили праздник в честь Дня Военно-воздушных сил России . Отметить дату приехали как обычные жители региона, так и военнослужающие из других частей, а также военные пенсионеры, для которых этот важный день стал традицонными для сбора.

В этот день на военный аэродром могли попасть все желающие. Посетители праздника смогли увидеть все типы самолетов, которые использует базирующий на Белой 200-й тяжелый бомбардировочный полк. На летное поле выставили самолеты Ан-30, Ан-26 и Ан-12. Но гвоздем программы стали стратегические бомбардировщики Ту-22М3, который прошли службу в Сирийской арабской республике.

Состоялся и праздничный митинг с вручением благодарностей офицерам, отличившимся в службе. Перед военнослужащими выступили командир полка Дмитрий Питрениекс и губернатор Иркутской области Сергей Левченко