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На авиабазе Белая под Иркутском отпраздновали День ВВС
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На авиабазе Белая под Иркутском отпраздновали День ВВС 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На летное поле выставили самолеты Ан-30, Ан-26 и Ан-12. Но гвоздем программы стали стратегические бомбардировщики Ту-22М3, который прошли службу в Сирийской арабской республике.
На авиабазе Белая в Иркутской области устроили праздник в честь Дня Военно-воздушных сил России. Отметить дату приехали как обычные жители региона, так и военнослужающие из других частей, а также военные пенсионеры, для которых этот важный день стал традицонными для сбора.
В этот день на военный аэродром могли попасть все желающие. Посетители праздника смогли увидеть все типы самолетов, которые использует базирующий на Белой 200-й тяжелый бомбардировочный полк. На летное поле выставили самолеты Ан-30, Ан-26 и Ан-12. Но гвоздем программы стали стратегические бомбардировщики Ту-22М3, который прошли службу в Сирийской арабской республике.
Состоялся и праздничный митинг с вручением благодарностей офицерам, отличившимся в службе. Перед военнослужащими выступили командир полка Дмитрий Питрениекс и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Помимо авиации, гостям праздника показали и сухопутную технику. Дети и взрослые фотографировались рядом с боевыми машинами, которые были доступны для осмотра. Кроме того, возможность показать свою технику дали и местным авиаторам-любителям — так, изобретатель из Ангарска провел демонстрационный полет на своем самодельном легкомоторном самолете.
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