В пяти регионах Сибири и Дальнего Востока начались учения военной полиции

ХАБАРОВСК , 20 авг — РИА Новости . Масштабные учения военной полиции стартовали в понедельник в пяти регионах Сибири и Дальнего востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в республике Бурятия , Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом из регионов будет отработан свой сценарий учений. Так, под Хабаровском задача военных полицейских — блокировать и задержать условных террористов, пытавшихся проникнуть на склад с боеприпасами. Затем — при поддержке вертолета Ми-8АМТШ блокировать захваченное «террористами» здание и эвакуировать мирных граждан.

В Амурской области — отразить нападение «диверсантов» на воинский эшелон во время погрузки техники на железнодорожной станции. В Забайкалье военные полицейские будут охранять колонну автомобильной техники ремонтного подразделения во время марша. В Приморье подразделения морской военной полиции впервые отработают порядок досмотра гражданского судна.

Уточняется, что учения продлятся до конца недели.