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В пяти регионах Сибири и Дальнего Востока начались учения военной полиции
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В пяти регионах Сибири и Дальнего Востока начались учения военной полиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 20 авг — РИА Новости. Масштабные учения военной полиции стартовали в понедельник в пяти регионах Сибири и Дальнего востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом из регионов будет отработан свой сценарий учений. Так, под Хабаровском задача военных полицейских — блокировать и задержать условных террористов, пытавшихся проникнуть на склад с боеприпасами. Затем — при поддержке вертолета Ми-8АМТШ блокировать захваченное «террористами» здание и эвакуировать мирных граждан.
В Амурской области — отразить нападение «диверсантов» на воинский эшелон во время погрузки техники на железнодорожной станции. В Забайкалье военные полицейские будут охранять колонну автомобильной техники ремонтного подразделения во время марша. В Приморье подразделения морской военной полиции впервые отработают порядок досмотра гражданского судна.
Уточняется, что учения продлятся до конца недели.
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