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Учебный корабль «Перекоп» впервые зашел на Камчатку по пути в Арктику
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Учебный корабль «Перекоп» впервые зашел на Камчатку по пути в Арктику 

ТАСС 26 минут назад
Фото: КамИнформ
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами, нахимовцами и юнармейцами на борту совершил первый в своей истории заход на Камчатку в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Корабль зашел на полуостров по пути из Владивостока в свой первый штурманский поход по Северному морскому пути. На пирсе объединения подводных лодок участникам дальнего похода организовали торжественный прием.
"За 80 лет истории подводных сил ТОФ по этому сложному маршруту было совершено более 20 межфлотских переходов, в том числе двумя новейшими подводными крейсерами проекта 955 «Борей» "Александр Невский" и «Владимир Мономах». Однако для учебного корабля ВМФ «Перекоп» такой поход будет первым в истории", — приводит пресс-служба слова заместителя командующего подводными силами ТОФ контр-адмирала Юрия Бердникова.
Согласно плану, «Перекоп» продолжит поход по Северному морскому пути в Североморск 23 августа. Около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова проходят морскую практику на борту корабля. Как отметили в округе, воспитанники владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья на Камчатке покинет корабль и вернется во Владивосток.
Учебный корабль «Перекоп» ранее осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. В походе вокруг Евразии корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею. Во Владивосток корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился на Северный флот.
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